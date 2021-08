Kane annuncia: «​Resto al Tottenham». Per il City c'è sempre l'idea Ronaldo

Mercoledì 25 Agosto 2021, 15:44

«È stato incredibile vedere l'accoglienza dei tifosi degli Spurs domenica e leggere alcuni dei messaggi di supporto che ho ricevuto nelle ultime settimane. Resterò al Tottenham quest'estate e sarò concentrato al 100% sulla squadra per raggiungere i successi». Così Harry Kane, con un post sui social, chiude le porte al Manchester City e giura fedeltà agli Spurs.

Ritorno sui suoi passi

Il bomber inglese voleva cambiare casacca e trasferirsi a Manchester, alla corte di Guardiola. Ma il Tottenham lo ha sempre ritenuto incedibile, garantendogli una squadra all'altezza con l'arrivo di Paratici come dg. La permanenza di Kane è in ogni caso un assist per Cr7. Il campione portoghese è da alcune settimane in trattativa con i Citizens ed ha ha affidato al suo agente, Jorge Mendes, il compito di arrivare a dama. Come raccontato, Guardiola ha già dato il suo assenso: vuole un rinforzo offensivo entro fine mercato. Si tratta di un'operazione molto complessa, ma Mendes farà il possibile per accontentare il suo illustre assistito.