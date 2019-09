Pjanic, gol e colpi di classe. Buffon spettatore non pagante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezzo tiro in porta subìto, pomeriggio di relax.Reca non lo mette mai in difficoltà, attento e puntuale, sbroglia diverse situazioni potenzialmente pericolose palla al piede. E che piede.Una palla persa con poco criterio in area di rigore, l’unica sbavatura di una partita di personalità, da leader della difesa.In crescita, chiusure puntuali e tempismo: si rivedono finalmente sprazzi del de Ligt dell’Ajax.Si adatta con sacrificio, sbaglia poco e tiene la posizione. Con l’umiltà di un ragazzino, anche se ha appena vinto la Coppa del Mondo.Fatica a trovare il ritmo, giri bassi e poche percussioni, si risparmia per Bayer e Inter? (Contributo solido).Il bosniaco ci prende gusto: seconda partita consecutiva in gol, la sblocca con un tiro al volo deviato, e in mezzo sforna la solita regia ordinata condita con colpi di classe.Trasparente nel primo tempo, molti errori non forzati e poca grinta nel recuperare i palloni, sale nella ripresa ma ancora troppo poco concreto ().Dinamico e sempre in movimento, parte fortissimo ma nel finale del primo tempo si divora un’occasione clamorosa di testa, Berisha miracoloso. Rifiata per la Champions (: Concreto e decisivo).Venti minuti indolenti, poi entra in partita con un tiro a giro sul secondo palo e alza il ritmo. Sfiora il gol anche nella ripresa e offre a Ronaldo l’assist per il 2-0.Qualche dribbling di troppo, l’unico squillo nel primo tempo è il cross pericolosissimo per Ramsey. Cerca il gol con prepotenza e lo trova nella ripresa di testa, Berischa gli nega il raddoppio con una parata strepitosa.Insiste sugli stessi giocatori e sullo stesso sistema di gioco per dare certezze ed automastismi. Fa rifiatare Khedira e Ramsey in vista della Champions, vince senza soffrire e chiude la partita quando deve. Juve più cinica, ma ancora poco brillante.