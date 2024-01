Juventus-Sassuolo 3-0, doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa. Allegri a -2 dall'Inter

La Juve mette la sesta vittoria consecutiva, e torna a -2 dall’Inter trascinata dai suoi attaccanti ritrovati. Doppietta di Vlahovic che chiude la partita nel primo tempo, e 3-0 di Chiesa a un minuto dalla fine per un 3-0 che spazza via lo spauracchio Sassuolo, unica squadra capace di abbattere i bianconeri nel girone di andata. La Juve non molla ed è pronta a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto del prossimo 4 febbraio a San Siro contro l’Inter. Nona rete in campionato di Vlahovic, sesto centro per Chiesa ma soprattutto la sensazione di una squadra viva, decisa, consapevole e lontanissima da quella insicura e senza anima che incasso quattro reti al Mattei nel girone di andata.

Dopo 15 minuti Vlahovic porta la Juve con una fucilata mancina sul palo lontano che non lascia scampo a Consigli.

Poi a un passo dall’intervallo firma il raddoppio con una punizione da fuori a giro sotto la traversa, Consigli non troppo reattivo. Berardi spaventa Szczesny a inizio ripresa in rapida successione, provvidenziale il portiere polacco soprattutto sulla seconda conclusione deviata da Danilo. Il Sassuolo però è tutto qui, e quando esce dal campo Berardi si spegne la luce. Mentre la Juve amministra il vantaggio e trova anche il 3-0 con la giocata decisiva di Chiesa su assist di Locatelli. Applausi a scena aperta per Susan, sostituito nel finale da Milik, e la Juve fa due passi oltre il corto muso, in un botta e risposta infinito con l’Inter e con Djalò atteso a Torino nel weekend per rinforzare la difesa di Allegri.