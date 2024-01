Juventus-Sassuolo, probabili formazioni, orario e dove vederla: Yildiz verso la titolarità, c'è Rabiot

La Juventus chiuderà la 20a giornata di Serie A nel match dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Una partita fondamentale per i bianconeri che devono rispondere alla straripante vittoria dell'Inter e provare a mantenere il passo. All'andata la squadra di Dionisi aveva avuto la meglio al Mapei Stadium (4-2). Una gara che, di fatto, ha segnato uno spartiacque per la stagione bianconera. Da quel momento, infatti non ha più perso, né in campionato, né in Coppa Italia. Allegri ritrova Rabiot ma dovrà fare a meno degli squalificati Gatti e McKennie. Di fronte ci sarà uno degli oggetti del desiderio del mercato bianconero, Domenico Berardi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari; Pedersen, Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Orario e dove vederla

La partita tra Juventus e Sassuolo andrà in scena questa sera, martedì 16 gennaio, alle 20:45 all'Allianz Stadium. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN e in streaming sull'app DAZN, disponibile per smartphone, tablet e pc.