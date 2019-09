Juventus, dopo l'Atletico Sarri pensa al turnover: chance per Dybala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO - La Juve è tornata in campo alla Continassa a poche ore dal debutto stagionale in Champions contro l’Atletico. Lavoro di scarico per i titolari a Madrid, allenamento regolare per il resto del gruppo in vista del Verona, sabato alle 18. Sarri potrebbe affidarsi al turnover per far rifiatare i giocatori più stanchi. A partire da Buffon per Szczesny in porta, Demiral e Cuadrado titolari in difesa, a centrocampo Bentancur e Emre Can potrebbero sostituire Pjanic e Khedira. In attacco potrebbe esserci una chance per Dybala titolare, dubbi che probabilmente l’allenatore in parte scioglierà domani alle 14:30 durante la conferenza stampa di vigilia. Intanto il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ha parlato di FFP durante il convegno “Financial Fair Play, does it matter?", all'Università Bocconi di Milano. “Nel corso degli anni la UEFA con il FFP ha limitato le spese, spesso più grandi degli introiti, con un occhio di riguardo sui bilanci. Il club pensa a vincere - spiega Agnelli -, ma la regolamentazione è importante, così come le sanzioni. Oggi il FFP è una regola uguale per tutti, la trasparenza è essenziale anche per i piccoli club. Come trasformare un club in brand globale? Occorre reinvestire, migliorare l’immagine, renderla omogenea di modo che superi agevolmente le barriere continentali”.