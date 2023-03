Juventus, sollievo Chiesa e Di Maria: nessuna lesione. Si ferma Alex Sandro, contro la Samp torna Pogba

Mattinata intensa al JMedical, tra attesa e speranze per gli infortuni che hanno colpito i big in campo contro il Friburgo nell’andata degli ottavi di Europa League. Fortunatamente il bilancio è positivo, altro “Fiuuu” per Max Allegri dopo il colpo di testa scaccia pensieri di Di Maria all’Allianz Stadium. Nessuna lesione per il Fideo e Chiesa, mentre Alex Sandro si ferma di nuovo ma tornerà dopo la sosta. Nottata di apprensione per i tifosi bianconeri dopo il dolore accusato da Chiesa al ginocchio destro 15 minuti dopo essere entrato dalla panchina contro il Friburgo. Dopo la rottura del legamento crociato sinistro nella scorsa stagione la prudenza era d’obbligo, ma gli esami effettuati in mattinata al JMedical hanno escluso «lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro». Anche Di Maria aveva chiuso il match accusando un fastidio muscolare, nessuna lesione alla coscia sinistra per l’argentino, ma entrambi non saranno rischiati contro la Samp. Nuovo stop per Alex Sandro, che aveva appena recuperato da un acciacco contro la Roma, per lui lo stop sarà decisamente più lungo, tornerà dopo la sosta a causa di una «lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra». Contro la Samp torna Pogba (probabilmente dalla panchina) dopo la tribuna punitiva in Europa League, il francese ha postato sui social una foto in bianco e nero con la scritta “reset”, i tifosi si augurano che possa essere un nuovo inizio per il centrocampista che fino a questo momento ha deluso le aspettative su tutti i fronti. Intanto Allegri dovrà gestire l’emergenza in attacco: oltre a Chiesa e Di Maria mancheranno anche Milik e lo squalificato Kean (prima delle due giornate). Fiducia a Vlahovic, nonostante il momento critico, e si scalda il baby Soulé.