Juventus, doppio record nel 2023: 20 i clean sheet e 12 vittorie per 1-0 in Serie A

La vittoria della Juventus per 1-0 sulla Roma conclude il 2023 e permette ai bianconeri di raggiungere un doppio record. La filosofia di gioco di Massimiliano Allegri, il cosiddetto «corto muso», ha portato il club a vincere ben 12 volte con un solo gol sulle avversarie. Come riporta OptaPaolo, i torinesi sono il primo club nei cinque migliori campionati europei ad aver raggiunto questo risultato.

Juventus-Roma, la partita all'Allianz Stadium

Nel 2023 non si passa: 20 clean sheet per la Juventus

Non solo questo, però, I bianconeri sono al terzo posto anche per il numero di porte inviolate nel 2023. Sono ben 20 le volte in cui la Juventus non ha subito gol quest'anno, un record di tutto rispetto che porta il club dietro solo a Barcellona e Inter. Gli spagnoli sono riusciti a difendere la propria porta per 22 volte, mentre l'Inter 21.