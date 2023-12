Roma, l'appello dei tifosi della Juventus: «Mourinho vogliamo indietro Dybala»

Paulo Dybala è uno di quei giocatori che rimangono nel cuore dei tifosi. Lo sta facendo a Roma grazie ai suoi gol e alle sue giocate, lo ha fatto a Palermo così come a Torino, dove ha giocato per ben cinque stagioni. Proprio l'amore per la Joya si è fatto sentire oggi con l'arrivo della squadra nel capoluogo lombardo con i giallorossi, che sono stati accolti all'entrata dell'hotel da una folla di tifosi della Juventus. Tra questi c'erano anche alcuni juventini che hanno lanciato un appello a Mourinho: «Ridacci Dybala». Un messaggio d'amore per un calciatore che si è fatto notare ed è diventato grande con la maglia bianconera, con cui ha siglato ben 115 gol in 293 partite totali.

La Roma è a Torino per giocare la diciottesima giornata di Serie A, con la partita con la Juventus che va in scena alle 20.45 del 30 dicembre.

La gara è una delle più sentite per le due tifoserie che spesso in passato si sono sfidate per il dominio del campionato e della Coppa Italia. Un'atmosfera calda, quindi, era più che normale con i tifosi che hanno deciso di far sentire il loro calore a Paulo.