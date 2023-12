Juve-Roma, Allegri: «Un onore essere accostato a Mou. Chiesa? Sta meglio, Vlahovic importante per noi»

Simili per esperienza e filosofia di gioco, di fronte all’Allianz Stadium con obiettivi diversi. La Juve deve tenere il passo dell’Inter mentre la Roma vuole tornare in zona Champions, Allegri sfida Mou alla vigilia della sfida che chiuderà il 2023 e può avere un peso specifico decisivo per entrambe le squadre. «Ancelotti è un allenatore straordinario, lo dimostrano i numeri. Al Real ha vinto Champions, campionato, sta facendo un lavoro straordinario. José è un altro che ha vinto, i risultati sono inconfutabili. Il resto conta poco. Essere accostato a loro è un orgoglio, quando ho iniziato ad allenare loro avevano già vinto. Appena ho incontrato Mourinho ero a Cagliari, ero un bambino».

Roma, Mourinho: «La Juve e Allegri sono 'risultatisti' ed è la cosa più importante nel calcio»

TESTA BASSA «Dobbiamo stare coi piedi per terra, pensare alla partita di domani e non a quanto fatto fino ad ora. Non siamo neanche a metà stagione, mancano due partite.

Abbiamo 40 punti, la Roma è una squadra scorbutica da affrontare, è uno scontro diretto. Ha uno dei migliori allenatori in panchina, non ti dà vantaggi, se non stai attento ti fa uscire dalla partita, ha qualità davanti».

FUTURO «Se rimarrò alla Juve l’anno prossimo? Non ho detto niente alla società ancora. Dobbiamo pensare ai risultati, in un attimo cambiano tutte le opinioni. Non dobbiamo esaltarci o deprimerci»

DECRETO CRESCITA «La Juve ha lavorato così da 10 anni e ha un patrimonio di giovani per il futuro. La Juve rimane serena e tranquilla, il resto non conta perché ciò che conta è che si torni giocare la Champions l’anno prossimo».

VLAHOVIC «Vlahovic è importante per la Juventus, è stato un investimento importante. Sta crescendo, domenica ha fatto un gol straordinario. È giovane, gli auguro 10 anni di carriera».

SCELTE «Al posto di Cambiaso può giocare Weah ma anche McKennie, con Miretti in mezzo. Yildiz? Deciderò domani mattina»