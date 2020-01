Juventus, Rabiot: «Corsa scudetto a tre è un bene per tutti»

«La corsa scudetto comprende Inter e Lazio, entrambe possono vincere». Questa la considerazione fatta da Adrien Rabiot sulle antagoniste della Juventus nella corsa al titolo di campione d'Italia: «Più squadre forti ci sono e più il campionato è di livello - ha raccontato ai microfoni di Sky Sport il centrocampista francese, a due giorni dalla partita casalinga con il Parma -. Questo ci spinge a fare bene, ad essere costanti e regolari. Avere squadre come Inter, Lazio più altre due che giocano bene come Atalanta e Roma è un bene per tutti».



«Tante cose sono cambiate in questi sei mesi, ma ora voglio continuare così». Così Adrien Rabiot, approdato in estate alla Juventus dopo un anno ai margini nel Psg. «Ho dovuto ritrovare la condizione migliore, fisicamente non è stato facile, ma ora posso dire che va meglio e mi sento bene - raccontato ai microfoni di Sky -. Con Blaise Matuidi ho giocato cinque anni, mi ha dato tanti consigli, aiutandomi molto. Devo dire che la squadra in generale è comunque composta da bravi ragazzi sempre pronti ad aiutarti».

