Juventus, Danilo si presenta: «Volevo la maglia numero 7 ma era occupata...»

«Volevo la maglia numero 7 ma era occupata...».trova anche il tempo di sorridere durante la sua presentazione all’. L’esterno brasiliano arriva in contropartita pered è pronto a conquistarsi la, potendo contare su due alleati importanti. «Ho parlato molto condurante la trattativa, sono felice che sia qua, siamo amici da tempo, ed è stato molto importante nella mia scelta. Proprio come Cristiano Ronaldo : ho parlato e scherzato anche con lui, mi ha detto di essere in un grande club, una grande famiglia, sapere di giocare con uno come lui è una motivazione in più».La filosofia diè arcinota anche in Premier: «Ha uno stile particolare. Gli piace avere la palla e comandare il gioco, come faceva con il. Sono pronto ad apprendere i movimenti della difesa, in Italia siete maestri. Con la Juve avevo già parlato in passato ma c’è un momento giusto per ogni cosa, mi ispiro a, con Alex Sandro espero di invertire il trend dei brasiliani poco incisivi alla Juve fino ad oggi». Danilo dovrà conquistarsi i tifosi - al momento piuttosto tiepidi - sul campo. «Al Real e al City non ho giocato quanto volevo, ma sono stati anni importanti per formarmi, vincere e acquisire una mentalità vincente».