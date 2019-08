Martusciello: «Ho avuto paura, ma questo è un gruppo che non molla mai»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'ora da padrona del campo prima della flessione mentale e fisica per la Juventus di Sarri, che ieri ha perso per infortunio Chiellini affidata per l'ultima volta a Martusciello prima del ritorno del tecnico toscano: «La prima ora è stata ottima e potevamo anche concretizzare di più la superiorità - spiega il vice di Sarri -. Nell'ultima mezz'ora il calo fisico è stato importante, giocavamo contro una squadra forte come il Napoli che ha anche grandi doti in palleggio, complice anche la condizione precaria». Una flessione mentale, «sul 3-0 hai la pancia piena», ma anche errori di posizionamento sui tre gol subiti, due dei quali su calcio piazzato: «Quando si commettono errori di posizionamento e successivamente di reazione, con questi giocatori rischi di fare la frittata come è successo. Eravamo in vantaggio di tre gol, pensavano di non subirne e poi è subentrata un pò di paura: ma questo è un gruppo che non molla mai nelle difficoltà tira sempre fuori qualcosa di più e di diverso e anche contro il Napoli l'ha confermato».Prima partita senza Chiellini, presente in panchina in stampelle, che nel finale ha consolato Koulibaly dopo l'autogoldecisivo: «L'ho sempre "odiato" da avversario, perchè non ci concedeva niente dal punto di vista tecnico - scherza Martusciello -, ma pur conoscendolo da 20 giorni sono riuscito a capire la grande personalità e il carisma. Dopo l'infortunio era lui a consolare noi: un capitano e un grande calciatore».