Juventus-Milan, le pagelle: Pjanic e Kean cambiano la partita, Piatek il solito bomber

Szczesny 6,5 Non ha colpe sul gol, attento su Calhanoglu e PiatekRugani 5,5 Alterna belle giocate ad amnesie pericolosissime. Nella ripresa Piatek lo salta da fermo come un birillo, ma alla lunga regge bottaBonucci 5 Errore decisivo sul gol di Piatek: brutta palla in mezzo per Bentancur che viene anticipato da Bakayoko. Qualche indecisione anche nell’impostazione, ma un bel lancio per Dybala nell’azione del rigoreAlex Sandro 5,5 Difensore a tre non è il suo ruolo e si vede, impacciato e poco propositivo, cresce nella ripresa quando torna sulla fascia.De Sciglio 6 Fa il compitino senza sbagliare.Bentancur 5,5 Errore in comproprietà con Bonucci sul vantaggio del Milan, poco lucido.Emre Can 6 Solido e dinamico, ma la sua partita dura solo 25 minuti a causa di una distorsione alla caviglia destra, in dubbio per Amsterdam?(25’ pt Khedira 6 Esperienza)Bernardeschi 6,5 Tanti spunti, molta imprecisione ma è l’unico a movimentare il fronte d’attacco con strappi e tiri in portaSpinazzola 6 Fisicamente al top, ma impreciso negli ultimi 20 metri quando serve il passaggio decisivo.(16’ st Pjanic 7 Con lui è un’altra Juve: pesca Kean per il 2-1)Dybala 6 Tante ombre, nel primo tempo delude, poi si prende il fallo e trasforma il rigore del pareggio. Non prende bene la sostituzione(21’ st Kean 7 Uomo della partita. Un tiro e un gol, come al solito)Mandzukic 6,5 Lotta, corre, prende e dà calci. Quando sale la tensione è sempre in prima linea.Allegri 6,5 Assetto discutibile nel primo tempo, azzecca i cambi nella ripresa e la vince con Pjanic e Kean dalla panchina.Reina 6,5 Ottimi riflessi sulla rovesciata di Mandzukic, sui gol non poteva fare di più.Calabria 4,5 Bel duello con Spinazzola, ma perde avventatamente il pallone del 2-1, errore che costa carissimo al Milan(85’ st Cutrone ng)Musacchio 5 Regge l’urto contro Mandzukic ma provoca il rigore del pareggio franando in area su DybalaRomagnoli 6 Guida la difesa, pochi errori e tanto agonismo.Rodriguez 6 Ottima prestazione, macchiata da una chiusura non tempestiva nel finale sul gol di Kean. Ma fino a quel momento il migliore davanti a Reina.Kessie 5,5 Parte forte e si perde un po’ nel finale per stanchezza. Ma la sua fisicità è imprescindibile.Bakayoko 6,5 Diga infaticabile, ma bravo anche nelle ripartenze. Un suo pallone rubato innesca il vantaggio di PiatekCalhanoglu 6 Qualche spunto interessante, manca la zampata decisiva negli ultimi 20 metri. Suo il cross stoppato di braccio da Alex Sandro in area.Suso 6 Svaria su tutto il fronte, sforna palloni in profondità e gioca per i compagni(31’ st Castillejo ng)Piatek 6,5 Spreca un pallone interessante di testa su assist di Suso, non perdona con i piedi e porta in vantaggio il Milan. Pericolo costanteBorini 5 Si vede poco, manca un guizzo o una vera occasione.Gattuso 6 Fa quello che può, bravo a costruirsi il vantaggio, ma il Milan non ha la condizione e il passo di una Juve che quando cambia marcia lo lascia al palo. Le scelte arbitrali non aiutano: manca un rigore e qualche punizione.