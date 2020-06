Pioli: «Milan punito dal rigore dell'andata...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi spiace dirlo però nel doppio punteggio pesa il rigore dell'andata» al Meazza di Milano il 13 febbraio contro la Juventus. Lo afferma ai microfoni della Rai il tecnico del Milan, Stefano Pioli. «Nella fase iniziale abbiamo subito troppo la Juventus e abbiamo commesso l'ingenuità di restare in inferiorità numerica, ma abbiamo giocato una grandissima partita, con due palloni che potevanomandarci in vantaggio. Adesso l'obiettivo è conquistare l'Europa conquistare in campionato».«I risultati sono chiari, due pareggi, la differenza è stata sottile -prosegue Pioli-. Chiaro che subire il gol in casa ci costringeva a segnare qui ma non ci siamo riusciti». Vale la pena, dice ancora, segnalare la «partita eccezionale dei difensori centrali. Questo ci deve insegnare che possiamo essere solidi e compatti in campionato. Siamo sicuramente dispiaciuti, avevamo voglia di andare a Roma a giocare la finale».