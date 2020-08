Ultimo aggiornamento: 8 Agosto, 01:02

Szczesny 5,5: Vola su Aouar in avvio, beffato dal cucchiaio di Depay, pasticcia coi piediCuadrado 5: In affanno quando deve difendere, sale poco e non trova le misureDe Ligt 6: Nessuna sbavatura, svetta di testaBonucci 6: Insuperabile nell’uno contro uno, sfiora il gol qualificazione nel finaleAlex Sandro 6,5: Il più brillante in difesa, attento in fase difensiva e ottimi spunti sulla fasciaBentancur 5: Meno lucido del solito, qualche errore in disimpegno, non lascia il segnoPjanic 5,5: Regia scolastica senza guizzi, procura il rigore trasformato da RonaldoRabiot 6: Entra in partita dopo mezz’ora, poi si fa rispettare a centrocampoBernardeschi 5: Tocco fatale su Aouar che Zwayer punisce col rigore, poi fa un’azione straordinaria e ne salta 5 ma sbaglia sulla linea di portaHiguain 5: Perde il pallone che innesca il rigore su Aouar, qualche sponda, zero profondità, nessuna occasione creataRonaldo 7,5: Sesta partita ad eliminazione diretta con la maglia della Juve 7 gol. Doppietta di rabbia, il secondo è una perla mancina, sfiora il tris nel finaleSarri 5(Danilo ng)(Ramsey 6 Solido)(Dybala 6 Sfortunato)(Olivieri 6 Ci mette l’anima)