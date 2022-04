Domenica 3 Aprile 2022, 23:05

JUVENTUS

Szczesny 6,5 Mura il primo rigore a Calhanoglu, ma la ripetizione è imparabile

Danilo 6 Scelte lucide, si fa rispettare

De Ligt 6 Ha sempre la meglio su Dzeko, il suo ingresso in area anticipato sul primo rigore di Calhanoglu provoca la ripetizione (e il gol). Nella ripresa corre un rischio su Correa

Chiellini 6 Ha sui piedi il vantaggio dopo una dormita di Handanovic, ma non riesce a sfiorare un pallone a campanile da zero metri

Alex Sandro 5 Ingenuo sul rigore: il tocco su Dumfries c’è. Esce tra i fischi

Locatelli 5,5 Ammaccato e tagliato (entrata pericolosa di Lautaro), resiste fino all’infortunio muscolare al minuto 34

Rabiot 6,5 Stupisce positivamente per grinta e precisione delle giocate, il migliore dei suoi

Cuadrado 6,5 Fa quello che vuole sulla destra, lancia e calcia in porta, cala nel finale

Dybala 6 Guizzante ma poco pungente, fa tutto bene tranne inquadrare la porta

Morata 5 Non punge mai e affossa Dumfries in area Juve, rigore ingenuo regalato all’Inter con la compartecipazione di Alex Sandro

Vlahovic 6 Francobollato da Skriniar, ha 4/5 occasione per calciare a rete ma non è mai preciso

(Zakaria 6 Entra a freddo ma è sul pezzo, nella ripresa colpisce in pieno il palo)

(Kean 5)

(De Sciglio ng)

(Bernardeschi ng)

(Arthur ng)

Allegri 6 L’idea del 4-2-3-1 è buona, l’interpretazione in campo anche. Juve punita al primo errore in area davanti a Szczesny e incapace di riacciuffarla

INTER

Handanovic 5 Molto insicuro, rischia grosso in avvio quando si limita a osservare un pallone che si impenna in area piccola (traversa)

D’Ambrosio 6 Contiene Morata di mestiere, rischia pochissimo

Skriniar 6,5 Sportellate e cattive maniere con Vlahovic, ma è efficace

Bastoni 5,5 In affanno su Cuadrado lanciato in fascia, contiene le perdite

Dumfries 6,5 Non sempre preciso in difesa ma pesca l’accelerazione vincente in area Juve che vale il rigore del vantaggio

Barella 6 Guizzi interessanti a intermittenza, in crescita nella ripresa

Brozovic 6,5 Tiene le redini del centrocampo dell’Inter con quantità e personalità

Calhanoglu 6 Si fa parare il primo rigore da Szczesny, la seconda volta spara un bolide imparabile

Perisic 5 Fatica a tener il passo di Cuadrado sulla fascia, e si vede pochissimo davanti

Dzeko 5 Patisce lo strapotere e la gioventù di de Ligt, non trova mai la via della porta

Lautaro 5 Troppo nervoso, ammonito dopo meno di 2 minuti, rischia con altri due falli in rapida successione, non crea pericoli

(Darmian 5,5)

(Correa 6)

(Vidal ng)

(Gagliardini ng)

(Gosens ng)

Inzaghi 6 Fatica a contenere la Juve nel primo tempo, ma trova un rigore d’oro che svolta la partita e forse anche il suo campionato