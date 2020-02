Juventus-Fiorentina, Ceccherini si sfoga su Instagram: «State sul c**** a tutta Italia»

È stato un post partita rovente quello di Juventus-Fiorentina, sia in sala stampa che sui social. Alcune scelte dell'arbitro Pasqua hanno lasciato parecchio perplessi i viola, che non hanno mancato di esternare tutto il proprio disappunto. Oltre alla sfuriata del presidente Rocco Commisso, anche il difensore Federico Ceccherini si è reso protagonista di alcune esternazioni molto forti sui social all'indirizzo dei tifosi juventini. «Se state sul c.... a tutta Italia fatevi due domande» ha scritto Ceccherini su Instagram, rispondendo in un commento agli insulti di un fan bianconero.

Il difensore viola, infatti, ha pubblicato un post con la didascalia: «Rimane la rabbia, forse poteva andare diversamente forse no». Un post che ha presto attirato l'attenzione di diversi simpatizzanti juventini, che hanno preso di mira Ceccherini. Il difensore ha provato a farsi giustizia da solo, rispondendo agli insulti, poi però ha deciso di cancellare i commenti, rendendosi forse conto dei toni troppo accesi utilizzati.



