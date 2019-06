Juventus, ecco Sarri. E Benatia può tornare in bianconero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' arrivato il via libera dal: entro le prossime ore,sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Contratto triennale a circa 7 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) per il tecnico toscano, avvistato stasera in un noto ristorante di Pistoia. Alle domande dei curiosi che gli chiedevano del suo futuro, l'ex Napoli non ha smentito il suo imminente passaggio alla Juventus: «Se mi liberano...». A Torino Sarri ritroverà Rugani, che ha rinnovato fino al 2024. E spera di allenare Benatia: il centrale marocchino potrebbe tornare in Italia dopo sei mesi con l'Al-Duhail. L'addio di Allegri favorisce la seconda avventura in bianconero del difensore 32enne.Intanto è arrivato l'annuncio del Bologna: Mihajlovic ha prolungato ufficialmente il suo contratto fino al 2022. Attese novità anche al Genoa, dove Preziosi punta su(che dovrebbe essere sostituito da Bucchi) per il post