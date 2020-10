Juventus, Paratici sul rinnovo di Dybala: «C'è la volonta di entrambi le parti»

TORINO Si tratta ad oltranza, da mesi, manca la fumata bianca. Jorge Antun, l’agente di Paulo Dybala è a Torino da settimane, ma l’accordo per il rinnovo di contratto con la società non è ancora arrivato. “Paulo sta meglio fisicamente - spiega Fabio Paratici a Sky Sport - sta ritrovando la condizione. Non dimentichiamoci che è stato fuori due mesi per infortunio muscolare. Sta riprendendo condizione, oggi giustamente trova lo spazio da titolare. C’è una volontà chiara da parte della Juventus e del giocatore, stiamo parlando per trovare una soluzione che possa fare felici tutti. Il mio rinnovo di contratto? Non mi sembra il luogo e nemmeno il momento per parlarne, c’è grande fiducia da parte di Agnelli e grande felicità da parte mia nell’essere qui. Ne parleremo senza nessuna ansie. Morata è sempre stato il nostro piano A, lo conoscevamo bene, all’inizio non c’era l’apertura dell’Atletico Madrid. Quando c’è stata l’opportunità siamo riusciti ad arrivare a lui”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA