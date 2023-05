Juventus-Cremonese 2-0. Fagioli e Bremer rilanciano la Juve a +3 sull'Inter, ennesimo infortunio muscolare per Pogba, fuori in lacrime

La Juve perde Pogba ma ritrova la vittoria dopo il pareggio in Europa League contro il Siviglia, ristabilisce il +3 sull’Inter e di fatto condanna la Cremonese, a -6 dal Verona terzultimo. Stecca il Polpo alla prima da titolare e out dopo poco più di 20 minuti per l’ennesimo infortunio muscolare di una stagione maledetta: quinto stop per il francese da inizio campionato. E stagione probabilmente già finita, con il bilancio di zero gol e un assist. La scena se la prende Fagioli, contro il suo passato: il classe 2001 innesca e conclude da campione l’azione dell’1-0, sbriciolando il muro della Cremonese, puntellato da un gran Chiriches. E nel finale, anche grazie alle forze fresche dalla panchina, i bianconeri trovano il 2-0 di Bremer, in due tempi su azione di corner. Turnover senza eccessi per Allegri che risparmia Szczesny, Alex Sandro, Locatelli, Kostic e Di Maria dal primo minuto, e punta su un 3-5-1-1 con Pogba alle spalle di Vlahovic, ancora tra i peggiori in campo. Ballardini conferma il 4-2-3-1 con Afena-Gyan centravanti, ma la Cremonese non affonda mai dalle parti di Perin. Primo guizzo di Pogba, ma il suo tiro è deviato, poi l’infortunio e la sostituzione con Milik. Le uniche occasioni del primo tempo sono un colpo di testa di Bremer, pericoloso, e un’ imbucata di Paredes per Milik, ma Carnesecchi è reattivo. La Juve capisce che nella ripresa bisogna spingere sull’acceleratore e passa in vantaggio sull’asse Fagioli/Chiesa. Il centrocampista lancia l’ex viola, che impegna mezza difesa e scarica a rimorchio per la terza rete stagionale del classe 2001. Proteste per un contatto in area Iling-Junior Sernicola, annullato il raddoppio di Milik per fuorigioco. Di Maria entra e accende la luce, Rabiot spreca un suo invito a nozze ma la Juve non molla e trova il gol della tranquillità con Bremer, caparbio prima di piede e poi di testa dopo una spizzata di testa di Milik da azione di corner. La Cremonese regge un tempo, poi la differenza la fanno anche i cambi dalla panchina, ora servirebbe un miracolo nel finale di stagione per la salvezza, mentre la Juve punta la semifinale di ritorno di Europa League giovedì a Siviglia per giocarsi la finale probabilmente contro la Roma di Mou.