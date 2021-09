Diretta Juventus-Chelsea 1-0 live. Locatelli rischia l'autorete

Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 22:10

Galvanizzata dalle prime due vittorie in Serie A, la Juventus di Massimiliano Allegri attende oggi, alle 21, all'Allianz Arena i campioni in carica del Chelsea per la sfida che incendierà il mercoledì di Champions League. Per l'allenatore bianconero sono tanti in dubbi per la formazione da schierare contro i Blues di Thomas Tuchel, soprattutto per l'indisponibilità (e quindi l'emergenza) in attacco di Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il mister tedesco, invece, dovrà rinunciare a uno dei suoi centrocampisti migliori N'Golo Kanté per il Covid, ma potrà contare sul "nostro" Jorginho e, soprattutto, sull'ex Inter Romelu Lukaku, tornato a Londra in estate. La gara non è ancora iniziata, ma promette già spettacolo.

2° TEMPO

46' - Meno di 30 seccondi dall'inizio della ripresa, la Juventus passa in vantaggio con gol di Chiesa sotto porta. Chelsea ancora negli spogliatoi.

46' | WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT???????

CHIESAAAAAAAAA!

46' - Fischio dell'arbitro, comincia la ripresa.

1° TEMPO

45' - Finisce il primo tempo allo Stadium, punteggio in equilibrio.

31' - La Juventus ci prova anche con Rabiot, che dal limite dell'area spara un tiro potentissimo col piede debole, il destro. La palla finisce alta.

20'- Prima vera occasione anche per la Juve, che in ripartenza si fa vedere dalle parti di Mendy con Chiesa. Il tiro dell'ex Fiorentina però si spegne fuori di poco.

18' - Il primo ammonito della gara è Marcos Alonso, che spinge violentemente Cuadrado e si prende il giallo.

7' - Prima occasione anche per Romelu Lukaku, che da sviluppi di calcio d'angolo calcia di sinistro di prima ma troppo centrale. Para Szczesny.

3' - Prima occasione per il Chelsea, con Kovacic che colpisce male un pallone da buona posizione fuori area. Para Szczesny.

1' - Fischio d'inizio allo Juventus Stadium.

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-CHELSEA

Juventus-Chelsea, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 22 Chiesa, 20 Bernardeschi. All. Massimiliano Allegri

CHELSEA (3-4-2-1) 16 Mendy, 4 Christensen, 6 T. Silva, 2 Rudiger; 28 Azpilicueta, 5 Jorginho, 8 Kovacic, 3 Alonso; 22 Ziyech, 29 Havertz; 9 Lukaku. All. Thomas Tuchel

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita delle 21 di Torino tra Juventus e Chelsea sarà visibili in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.