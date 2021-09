Champions League, Atalanta-Young Boys in diretta alle 18:45: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming

Mercoledì 29 Settembre 2021, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 14:09

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo l'ottima prova (e il pareggio) contro l'Inter in campionato, è pronta per una nuova sfida: al Gewiss Stadium di Bergamo, i nerazzurri attendono lo Young Boys per la seconda giornata dei gironi di Champions League. La squadra svizzera allenata da David Wagner è riuscita nel primo turno a battere in rimonta il Manchester United di Cristiano Ronaldo e si presenta in Italia da "capolista". Non sarà quindi una gara facile per gli undici del tecnico piemontese che, però, si affiderà alla squadra tipo con Merih Demiral al centro della difesa e la coppia Duvan Zapata e Ruslan Malinovskyi. Ecco le probabili formazioni.

Atalanta-Young Boys, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gian Piero Gasperini

YOUNG BOYS (4-4-2): von Balmoos; Hefti, Lauper, Camara, Garcia; Ngamaleu, Martins Pereina, Aebischer, Spielmann; Elia, Sietbatcheu. All. David Wagner

Dove vederla in diretta tv e streaming

La partita delle 18:45 di Bergamo tra Atalanta e Young Boys sarà trasmessa su Sky Sport 1, Sky Sport 252, Sky Sport 4k e Mediaset Infinity, oltre che in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go.