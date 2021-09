Mercoledì 29 Settembre 2021, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 23:08

Le pagelle di Juventus-Chelsea

PAGELLE JUVENTUS

Szczesny 6 Normale amministrazione in avvio su Kovacic e Lukaku, un brivido su un tiraccio alto di Lukaku nel finale

Danilo 6,5 Ha il passo, l’esperienza e fa quasi sempre la cosa giusta

Bonucci 7 Nel primo tempo concede un tiro a Lukaku, nella ripresa anche. Zero rischi

De Ligt 7 Spadroneggia, anche di fisico, Havertz gli rimbalza addosso

Alex Sandro 6,5 Prestazione attenta, dà equilibrio alla squadra

Cuadrado 7 Francobolla Marcos Alonso, parte alto ma all’occorrenza torna accanto a Danilo in difesa, apparecchia di destro per Bernardeschi davanti a Mendy

Bentancur 6 Spesso in ritardo, tanta grinta ma non sempre lucido

Locatelli 7 Parte con un pallone perso, poi recupera con interventi decisi e idee chiare. Da veterano

Rabiot 6,5 Guida una ripartenza interessante, ma consegna il pallone a Mendy, un destro da fuori che esce di poco alto. Esce acciaccato

Chiesa 8 La prima vera occasione Juve è una sua rasoiata di destro che mette paura a Mendy, a inizio ripresa spacca la partita con una sassata all’incrocio. Pericolo costante

Bernardeschi 7 Ruolo atipico, regge il peso dell’attacco per gli inserimenti di Chiesa, pesca l’assist vincente nel secondo tempo ma si divora un gol fatto davanti a Mendy

(Kulusevski 6)

(McKennie 6)

(Kean 6)

(Chiellini 6)

All. Allegri 7 Sorprende tutti con una formazione sperimentale, Bernardeschi falso nove, de Ligt preferito a Chiellini. Disegna una Juve arroccata ma viva. E letale in contropiede. Aveva ragione lui.

PAGELLE CHELSEA

Mendy 6 Piegato dal fulmine all’incrocio di Chiesa a inizio ripresa

Christensen 6 L’ultimo a mollare, ma sorpreso nell’azione del vantaggio Juve

Thiago Silva 5 Si fa attirare da Bernardeschi sull’azione del gol ed è tagliato fuori dal filtrante per Chiesa

Rudiger 6 Prova a chiudere alla disperata sul gol di Chiesa, ma è in ritardo

Azpilicueta 5,5 Non brilla

Jorginho 6 Parte bene, poi si accontenta e non riesce mai ad accendere la partita

Kovacic 6 Suo il primo tiro del match, così come un’ entrata provvidenziale su Bernardeschi lanciato a rete, perde il pallone che innesca un contropiede di Chiesa nel primo tempo e poi cala

Alonso 5 L’unico a rimanere in piedi prima del fischio d’inizio con la due squadre in ginocchio contro il razzismo. Patisce Cuadrado, fuori all'intervallo

Ziyech 5 Ha pochi spazi di manovra, non riesce a incidere

Havertz 5,5 Ci prova in percussione ma de Ligt lo mura, si muove molto ma non trova mai la via della porta

Lukaku 5 Bersagliato dai fischi dell’intero Stadium prima del fischio d’inizio, in affanno contro Bonucci, troppo isolato là davanti.

(Chilwell 6)

(Loftus-Cheek 5,5)

(Chalobah 5,5)

(Hudson-Odoi 6)

(Barkley 6)

All. Tuchel 5 Allegri gliela incarta, e nella ripresa piazza la zampata vincente. Si danna da bordocampo ma non riesce più a riprenderla

Arbitro: Gil Manzano 6