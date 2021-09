Champions League, oggi Juventus-Chelsea e Atalanta-Young Boys

Serata amara per le milanesi in Champions League. Il Milan perde in casa contro l'Atletico Madrid 2-1. Decisivo il rigore assegnato agli spagnoli nel recupero coi rossoneri in 10 dalla mezz'ora del primo tempo, in seguito all'espulsione di Kessie. Non va oltre lo 0-0 l'Inter in casa degli ucraini dello Shaktar Donetsk. oggi in campo altre due italiane: Atalanta in trasferta in Svizzera contro lo Young Boys alle 18.45, la Juve invece ospita i campioni in carica del Chelsea alle 21. (LaPresse)