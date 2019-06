Juventus, Cancelo in uscita: nuovi contatti con il City. Il Napoli non molla James Rodriguez

Ultimo aggiornamento: 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inseguendo il sogno, che oggi ha mandato l'ennesimo segnale (il francese ha pubblicato una storia su Instagram con la sua maglia bianconera), lanon trascura le manovre in uscite. Tanti i partenti, soprattutto per motivi tattici: tra questi c'è il portoghese, in parola con il City e valutato dai bianconeri circa 50 milioni di euro. Nelle scorse ore, ci sono stati nuovi contatti:, in pressing, vuole chiudere a stretto giro l'operazione. L'esterno portoghese è seguito da Jorge Mendes, decisamento attivo nell'ultimo periodo. Con l'Atletico Madrid sta perfezionando la cessione di Joao Felix (i madridisti sono disposti a pagare la clausola da 120 milioni di euro), e con il Napoli il trasferimento di. Ai margini del Real Madrid, il fantasista colombiano ha già dato il suo assenso al presidente Aurelio De Laurentiis, intenzionato, però, a tesserare il calciatore ex Bayern in prestito con diritto di riscatto.Intanto si susseguono gli incontri a Milano. Stavolta è stato il turno di, agente di, già obiettivo della Roma e nella lista degli obiettivi dei rossoneri insieme a Sensi (sul taccuino pure dell'Inter) e Veretout.Da Milano a Bologna: il club rossoblu ha presentato ufficialmentecome coordinatore dell'area tecnica. Annunciato già il primo colpo: si tratta del difensore giapponese Tomiyasu. «Arriveranno giocatori di talento. Dipenderà dalla maturità del Bologna farli crescere al meglio», la promessa dell'ex direttore sportivo della Roma.