Juve, aumento di capitale fino a 400 milioni: «Consentirà di rafforzare la struttura patrimoniale della società»

Mercoledì 25 Agosto 2021, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 13:43

TORINO - «Il Consiglio di Amministrazione di Juventus, riunitosi in data odierna a Torino, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale fino a €400 milioni - si legge nel comunicato ufficiale della Juventus -. L’aumento di capitale si inserisce nel contesto delle misure atte a far fronte ai rilevanti impatti economici e patrimoniali della pandemia da Covid-19 e consentirà di rafforzare la struttura patrimoniale della società e riequilibrare le fonti di finanziamento a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24, che sono stati confermati: consolidamento dell’equilibrio economico e finanziario, mantenimento della competitività sportiva e incremento della visibilità del brand Juventus.

L’azionista di maggioranza EXOR ha già espresso il proprio sostegno all’operazione e si è impegnato a sottoscrivere la porzione di aumento di capitale di propria pertinenza».