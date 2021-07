Tom Cruise, dopo Wimbledon, si regala anche Italia-Inghilterra a Wembley

Domenica 11 Luglio 2021, 21:10

Pomeriggio e serata londinesi e sportive oggi per Tom Cruise. Dopo aver assistito alla finale di Wimbledon, vinta da Novak Djokovic su Matteo Berrettini, la leggenda di Hollywood è presente in tribuna a Wembley per assistere alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. La star americana dialoga con gli ex campioni dal calcio mondiale come David Beckham.