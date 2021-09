Live Italia-Bulgaria 1-0: Chiesa in gol, Immobile tenta il raddoppio ma la conclusione è debole e centrale

Giovedì 2 Settembre 2021, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 21:15

LA DIRETTA

PRIMO TEMPO

27' Immobile tenta il colpo del raddoppio, ma il tiro è debole e centrale: nessun problema per il portiere bulgaro

24' Stessa azione che ha portato al gol dell'1-0, ma il triangolo tra Chiesa e Immobile non si chiude

20' Fuorigioco di Emerson su lancio di Verratti

16' Federico Chiesa porta in vantaggio l'Italia con un gol dalla distanza di sinistro dopo il triangolo con Immobile

APPROFONDIMENTI IN CONVALESCENZA Italia, anche Spinazzola a Firenze ITALIA Jesi, tutti pazzi per il ct Mancini

14' Risponde Despodov, il più intraprendente dei bulgari, che però non inquadra lo specchio della porta

12' Insigne sfiora il gol del vantaggio dopo un'azione personale

11' Bel cross in area di Barella, Georgiev, attento, intercetta la palla prima di Immobile

7' Ancora Jorginho che trova Insigne, ma il tiro a giro del partenopeo si infrange sulla barriera bulgara

3' Jorginho in profondità per Barella, che viene chiuso bene dalla difesa bulgara

1' Dopo il minuto di silenzio per ricordare Francesco Morini, Gözübüyük fischia il calcio d'inizio al Franchi di Firenze tra Italia e Bulgaria

L'Italia di Roberto Mancini torna in campo da campione d'Europa. Nella gara di Firenze delle 20:45, gli azzurri scenderanno sul rettangolo verde contro la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Nel girone si trovano a punteggio pieno. Il ct si affiderà alla stessa formazione che è riuscita a spuntarla in finale, a Wembley, contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Al posto di Giovanni Di Lorenzo, però, l'allenatore della Nazionale si affiderà all'ex Roma, ora al Milan, Alessandro Florenzi e al posto del capitano Giorgio Chiellini, al fianco di Leonardo Bonucci, ci sarà Francesco Acerbi.

Italia-Bulgaria, formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. R. Mancini.

BULGARIA (4-3-3): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev, Yomov. All. Petrov.

ARBITRO: Gözübüyük (Ola).