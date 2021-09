Giovedì 2 Settembre 2021, 22:54

Pagelle Italia-Bulgaria

DONNARUMMA 6

C’è ma non si vede. Si ritrova Iliev davanti, da solo. Poi, non deve fare granché.

FLORENZI 5

Ha vinto l’Europeo dalla seconda linea, si è ripreso il posto e cerca di difenderlo, andando a singhiozzo. Goffo su Despodov nell’azione del pari bulgaro, ad esempio. Mancini lo sostituisce, inserendo un difensore più “tosto” da quel lato.

BONUCCI 6

E’ il capitano, uno dei leader. Con o senza Chiellini, ormai lo spartito lo conosce e lo suona a memoria. Ma anche lui scala tardi sull’affondo letale della Bulgaria. Il petto in fuori stavolta non basta.

ACERBI 5

Stecca sulla rete del pareggio: assente su Iliev. Un errore evidente, che pesa, anche se dopo concederà poco.

EMERSON 6

Sulla scia del post Spinazzola. Meno elegante e letale di Leo nella spinta, efficace quando ripiega. Mancini gli chiede di più in fase offensiva.

BARELLA 6,5

La generosità lo porta all’estremo: prende un giallo a metà primo tempo. Condizionato, non diffidato. Sempre a mille, su e giù.

JORGINHO 6

L’estate sta finendo, riaprono le scuole. E riecco il professore, che ormai sogna il Pallone d’Oro. Da biondo platino. Solito tic-toc in mezzo al campo, da regista e trequartista. Poi, perde un pallone, quello che non doveva perdere. Capita.

VERRATTI 6

Si alterna con Jorginho, ma non riesce a trovare l’imbucata giusta. Arriva la giocata chic a metà ripresa, ma Ciro non colpisce.

CHIESA 7

Parte in tromba. Uno due con Immobile, sinistro basso all’angolino. Nella “sua” Firenze, col papà Enrico in tribuna. Come segnare nella porta del corridoio di casa. Partita positiva, oltre al gol, scatti, corse, idee e assist.

IMMOBILE 6

Ottima la sponda per Chiesa. Per il resto, si crea qualche occasione per far male. Un paio di bei tiro verso la porta di Georgiev, è sfortunato, e spesso in fuorigioco.

INSIGNE 6

Un paio di belle giocate lo portano a sfiorare il gol. Sbatte contro la sfortuna anche lui.

CRISTANTE 6

Entra subito in partita, già caldo. Prova qualche tiro in porta, dà sostanza. Giocatore serio.

TOLOI 5,5

Deve portare più equilibrio e consentire all’Italia di attaccare da quel lato senza patemi. Ricorre al fallo plateale quando annusa il pericolo. Non benissimo.

RASPADORI NG

Uno spunto in area e basta.

BERARDI NG

Non ha occasioni per mettersi in mostra.

PELLEGRINI NG

Il ritorno in una serata non proprio fortunata.

MANCINI 6

Dopo l’Europeo, la soddisfazione di eguagliare il record di imbattibilità di Brasile e Spagna, non arriva la vittoria e quasi non ci si crede. Tutto previsto. Senza drammi.

GOZUBUYUK 6

Direzione di gara senza particolari problemi né errori grossolani.

GEORGIEV 7

Punito al primo tentativo. Poi salva la porta in più di un’occasione. Eroe.

A. HRISTOV 6

Cerca di domare Insigne. Tosto.

P. HRISTOV 6

Mette qualche toppa su Immobile e non solo

ANTOV 5

Sbaglia tanto e Chiesa lo punisce.

NEDYALKOV 5

Spesso mostra il fianco.

VITANOV 6

Va a spasso con Jorginho, senza perdere colpi

KOSTADINOV 6

Recupera e sbaglia palloni. Ma non molla mai.

YOMOV 5,5

Emerson lo tiene a bada

YANKOV 6

Su Jorginho, un’impresa. Se la cava discretamente.

DESPODOV 6

Affonda spesso Florenzi, trovando anche il buco giusto.

ILIEV 6,5

Un “ascolano” punisce l’Italia.

DELEV 6

Davanti fa poco. Insegue.

CHOCHEV 5,5

Dà sostanza nel finale.

KRASTEV 6

Fa a spallate, non incide.

KIRLOV NG

Pochi minuti per accendersi.

MALINOV NG

Copre metri di campo

PETROV 6,5

Fa muro e riparte, di più non gli si poteva chiedere. Un punto onestoss