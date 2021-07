Italia al lavoro lontano da Wembley: De Rossi palleggia, Spinazzola sorride in panchina

Sabato 10 Luglio 2021, 19:32

dal nostro inviato

LONDRA

De Rossi palleggia in campo con Evani e Nuciari. E aiuta a sistemare i conetti per delimitare il terreno di gioco.Vialli cammina pensieroso sull’erba perfetta di uno dei campi del centro sportivo del Tottenham. Lo staff tecnico aspetta Mancini impegnato con le interviste in esclusiva con gli inviati della Rai. A distanza di sicurezza, più di 2 metri, dopo i contagi nell’albergo della Rai, lo stesso della Nazionale nella notte che ha preceduto la semifinale con la Spagna. Adesso gli azzurri dormono qui, a 50 minuti di bus da Wembley: The Lodge, dove di solito si fermano gli Spurs. Nel football ranch del Tottenham obbligatoria la mascherina anche all’aperto. Massima prevenzione, dunque, attorno all’Italia, in bolla dall’inizio dell’Europeo. Grigio il cielo, allegro il gruppo. I giocatori scherzano e si divertono durante il torello. In panchina sorride Spinazzola. C’è pure lui in ritiro per la finale. Che è anche sua.