Israele si offre: «Da noi le gare di Champions e dell'Europeo»

Nel bel mezzo delle “varianti” Covid e delle restrizioni, che hanno di fatto ridisegnato anche la geografia degli ottavi di Champions e dei sedicesimi di Europa League, Israele si è proposta ad ospitare alcune partite della massima manifestazione continentale e, soprattutto, alcune gare dell’Europeo. Secondo quanto riporta la Bild, Ceferin avrebbe apprezzato la proposta. Ma, al momento, si sarebbe riservato di dare una risposta. Il progetto dell’Uefa dell’Europeo itinerante è quello che si cercherà di portare avanti fino alla fine. Ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

La tentazione, però, sarebbe alta. Soprattutto per un motivo presto spiegato. In Israele, su una popolazione totale di 9 milioni di abitanti, oltre 3 milioni hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Una campagna che procede spedita e che quindi potrebbe sicuramente far riaprire gli stadi da qui ai prossimi mesi. Ed è questo il nocciolo della questione: far disputare Champions (o anche Europa League) ed Europeo con i tifosi all’interno degli impianti sportivi. Inutile nascondere che il problema “varianti” nel Vecchio Continente sia diventato di principale importanza. E purtroppo questo allunga i tempi per una possibile riapertura. Clamorosa è stata in questo senso la marcia indietro della Premier League che a inizio dicembre aveva riammesso un numero limitato di spettatori ma in meno di un mese ha richiuso tutto. Infine, a quanto trapela, ci sarebbe anche un piano per ospitare i tifosi provenienti dall’estero, così da poter ricominciare anche a rivivere le trasferte delle proprie squadre. Sembra un passo avanti importante. Utopia, purtroppo, dalle nostre parti.

