Trump e l'Inter, provocazione Tacopina: «Se lo sfidassi, comprerebbe il club per vincere e dimostrare che mi sbagliavo»

Donald Trump e l'Inter, è un argomento che in queste ore sta impazzando sul web. Tutto nasce dalle parole di Joe Tacopina, presidente della Spal e amico dell'ex presidente degli Stati Uniti, Trump. «Se lo provocassi e lo sfidassi, comprerebbe l'Inter per vincere», ha detto im un'intervista a Italian Football Podcast. Spiegando meglio il concetto: «Se lo sfidassi e gli dicessi "Non vincerai mai niente con l'Inter", allora probabilmente comprerebbe l'Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo. Il calcio gli piace ma è il golf la sua vera passione. Non è un appassionato tifoso di calcio, ma ne capisce e gli piace lo sport».

Trump e l'Inter, cosa c'è di vero: la provocazione di Tacopina

Detto questo, Trump si interesserebbe anche delle vicende della B quando parla con Tacopina: «Abbiamo avuto alcune discussioni sulla Spal, sa che sono qui. Mi ha chiamato l'altro giorno mentre ero allo stadio. Mi ha chiamato subito dopo che abbiamo segnato un gol. Abbiamo segnato tipo quattro gol in tutto l'anno, quindi Dio non voglia che mi goda uno dei nostri gol per più di 35 secondi! Ma va bene, è normale quando rappresenti qualcuno come il presidente».

Per quanto riguarda le vicende nerazzurre, al di là naturalmente delle dichiarazioni di Tacopina, resta la volontà di Steven Zhang di cercare un socio che lo possa affiancare nelle gestione del club. Anche se sono aumentate le indiscrezioni che vorrebbero un fondo statunitense interessato all'acquisto dell'Inter già al termine del campionato. Voci che Suning non ha mai confermato, ma comunque da monitorare perché un'eventuale cessione in estate aprirebbe nuovi scenari in casa nerazzurra. Sarebbe il quarto passaggio di proprietà degli ultimi 10 anni: da Massimo Moratti al tycoon indonesiano Erick Thohir e successivamente Suning.