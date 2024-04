Mike Johnson, chi è lo Speaker della Camera Usa e perché sta dando filo da torcere a Donald Trump?

Mike Johnson, chi è lo Speaker della Camera Usa: volto moderato dei repubblicani e scomodo aTrump

Perché ha dimostrato che il Partito repubblicano può non essere compatto a soategno delle idee del tycoon di nuovo in corsa per le Presidenziali.