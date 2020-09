Inter, tamponi e via al raduno ad Appiano. Kolarov a Milano: visite e firma

Aleksandar Kolarov intanto è a Milano per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Il difensore si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo lega all'Inter. Al termine delle procedure di rito, arriverà l'ufficialità da parte del club. La Roma dovrebbe incassare circa1,5 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore dovrebbe firmare con l'Inter un contratto annuale (con opzione per una seconda stagione) da circa 3 milioni.

Presenti ad Appiano l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Alcuni tifosi hanno atteso i giocatori fuori dai cancelli del centro sportivo. La scorsa settimana si erano sottoposti a tampone alcuni giocatori rientranti dai prestiti, i nuovi acquisti e chi doveva svolgere un lavoro personalizzato. In particolare Nainggolan, Dalbert, Radu, Vecino, Hakimi, Vagiannidis. Tamponi risultati tutti negativi. De Vrij e Bastoni sono rientrati in anticipo dai ritiri delle rispettive nazionali per lievi infortuni.

La stagione 2020/2021 dell'Inter inizia oggi ufficialmente con il raduno dei nerazzurri ad Appiano Gentile. Mancano i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali ma si procede con i tamponi nel rispetto dei protocolli anti Covid. Sarà una settimana cruciale per il mercato dell' Inter