Inter-Sassuolo: Icardi non si vede mai, Boateng è insidioso

HANDANOVIC 7.5Reattivo quando deve respingere una conclusione di Boateng. Si ripete nella ripresa sempre sul ghanese. Nel recupero è bravissimo su Boga.D’AMBROSIO 5.5Commette qualche errore di troppo.DE VRIJ 6.5Il Sassuolo impensierisce un po’ troppo l’Inter. Lui cerca di chiudere gli spazi. Mezzo voto in più perché si immola in pieno recupero su Bourabia.SKRINIAR 5.5Boateng lo fa pensare. Si perde il ghanese in diverse occasioni.ASAMOAH 5.5A tratti lento. Non è il giocatore di inizio stagione.VECINO 6Non parte benissimo, ma nel primo tempo ha due occasioni per portare in vantaggio l’Inter.BROZOVIC 6Come Vecino, ma migliora e diventa pericoloso in fase offensiva.JOAO MARIO 5.5Preferito a Nainggolan, meglio in altre occasioni.POLITANO 6È da tempo il migliore dei nerazzurri. Soltanto Consigli, nel primo tempo, gli nega la gioia del gol. Cala nella ripresa.ICARDI 5L’argentino ha in testa solo il rinnovo. Si vede poco.PERISIC 6Quando decide di accelerare il passo, sono dolori per il Sassuolo. Ma va a tratti.NAINGGOLAN 5.5Il belga non dà il suo contributo.SPALLETTI 6La sua Inter avrebbe dovuto fare meglio.CONSIGLI 7.5Salva il Sassuolo in almeno tre occasioni. Il migliore della partita.LIROLA 6Deve contrastare Perisic, ce la mette tutta.MAGNANI 6Icardi non dà grossi problemi, ma non è mai facile quando in area si presentano gli altri nerazzurri.PELUSO 6Gioca al posto di Ferrari, sbaglia poco.ROGERIO 5.5Dalle sue parti, Politano è sempre insidioso.LOCATELLI 6.5Bravo quando va al tiro sfiorano il gol del vantaggio.SENSI 5.5In mezzo alla mediana si fa sorprendere in più occasioni.DUNCAN 6.5Cresciuto nel vivaio interista, non fa brutte figure. Gioca una gara autorevole.BERARDI 6La bestia nera dell’Inter, alla quale ha segnato quattro gol. Ha subito un’occasione a inizio primo tempo.BOATENG 6.5La sua è una posizione fastidiosa per i difensori dell’Inter. Agisce come falso nueve ed è utilissimo per gli inserimenti offensivi dei centrocampisti.DJURICIC 5.5Il peggiore dei tre in attacco. Aiuta poco in fase offensiva.BOGA 6.5Entra al posto di Djuricic. In mezzo al campo si fa sentire.DE ZERBI 6.5Il suo Sassuolo si conferma la bestia nera dell’Inter.