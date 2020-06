© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mercato scoppiettante, con l'attesa rivoluzione in attacco, ma anche tante grane da risolvere. L'estate dell'sarà particolarmente dinamica e dipenderà, soprattutto, dall'esito della trattativa. Il bomber argentino rappresenta uno dei casi più spinosi: ha già l'accordo economico con il Barcellona ma permane la distanza tra i club sul cartellino. Gli azulgrana puntano sul sì del giocatore per abbassare il cash e convincere l'Inter ad accettare un'offerta sui 50-60 milioni di euro più una contropartita, come Junior Firpo. Dall'altra parte del tavolo, l'ad Marotta pretende un assegno da almeno 80-90 milioni per cedere El Toro. Insomma, non mancheranno i nuovi confronti sulla valutazione del classe '97 in pressing sull'Inter per realizzare il suo sogno: giocare con Messi.Poi c'è il caso. L'esterno offensivo ha chiesto di rimanere aled è convinto che prima o poi le due società troveranno un'intesa. Ma l'Inter non intende scontare troppo il cartellino del croato (il riscatto è fissato a 15 milioni di euro) e conta sui buoni rappori tra l'ad Marotta e il club tedesco per arrivare alla stretta di mano. Gli interisti dovranno affrontare anche il rinnovo di Esposito, manca l'accordo ecomico con il giovane attaccante, e il caso Sanchez. Come da indicazioni Figc, il ds Ausilio vuole prolungare il contratto del cileno, in prestito dal Manchester United, fino al termine della stagione. Ma c'è chi non esclude colpi di scena.