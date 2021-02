Inter, cinque casi di Covid: positivi Marotta, Antonello e Ausilio

Cinque casi di Coronavirus all'Inter. Lo ha comunicato la stessa società nerazzurra sui propri canali social. Si tratta dei due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta. Non solo. Sono risultati positivi anche il direttore sportivo, Piero Ausilio, il legale dell'Inter, Angelo Capellini, e un membro dello staff tecnico. Come si può ben comprendere, i dirigenti non parteciperanno in presenza domani all'assemblea di Lega serie A sui diritti televisivi del triennio 2021-2024. Nell'assemblea, tra l'altro, si parlerà anche dei fondi e dell'ormai nota offerta di 1.7 miliardi di euro per il 10% della Media Company.

Come da regolamento, la squadra di Antonio Conte resta quindi in isolamento fiduciario al Suning Training Center di Appiano Gentile. L’Inter è attesa alla gara di domenica pomeriggio, 28 febbraio, a San Siro contro il Genoa (ore 15). Tra i giocatori, in passato erano risultati positivi Brozovic, Skriniar, Gagliardini, Bastoni, Nainggolan (ora in prestito al Cagliari), Young, Padelli, Radu e Kolarov. Senza dimenticare Hakimi, falso positivo.

