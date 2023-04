Inter-Lazio, probabili formazioni: c'è Marusic, sfida Immobile-Lukaku

Altro allenamento portato a termine per la Lazio a Formello. I biancocelesti proseguono con la preparazione in ottica Inter, con un Sarri che ha chiesto una risposta importante dopo l’ultimo ko col Torino. Una frenata inaspettata che non dovrà influire su una corsa Champions che per adesso vede la Lazio favorita e anche con il gruppo al completo. L’unico che non si sta allenando infatti negli ultimi giorni è Fares, decisamente fuori le rotazioni del Comandante. Tutto nella norma invece per tutti gli altri, compresi gli acciaccati Pellegrini, Zaccagni e Immobile, che scalpita per tornare titolare.

Lazio, Marusic gestito ma sta bene: gruppo al completo per Sarri

Appuntamento quest’oggi nel pomeriggio in campo a Formello. Circuiti tecnici per riscaldamento e poi via alle lunghe prove tattiche. Prima Sarri ha lavorato sul suo 4-3-3 con delle azioni con conclusione in porta senza avversari. Poi è passato a una partita a campo ridotto con una delle due squadre schierate col 3-5-2 dell'Inter di Inzaghi. È stato questo l’ultimo atto di una seduta nella quale nel finale è stato gestito Marusic (al suo posto come terzino sinistro è toccato a Radu), Lazzari e Pellegrini hanno giocato nella stessa formazione e Felipe Anderson ha continuato ad agire sull’out destro del tridente. Indizio che fa sempre più credere al ritorno dal 1' di Immobile. Domani è previsto un allenamento mattutino.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; L. Martinez, Lukaku. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Skriniar.

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Romagnoli, Cancellieri.

Squalificati: -