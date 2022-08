Inter, Inzaghi ritrova la Lazio: «Sono legato a Immobile. Problemi con Skriniar? Lo vedo concentrato»

Sarà un ritorno all'Olimpico affascinante quello di Simone Inzaghi, alla seconda stagione sulla panchina dell'Inter. Dopo due vittorie di fila con Lecce e Spezia, i nerazzurri provano a mantenere l'imbattibilità nel primo vero scontro diretto della stagione contro la Lazio. «Sappiamo che affrontiamo una squadra forte che quest'anno si è migliorata nell'organico, ha mantenuto tutti i più bravi e sappiamo che dovremo fare una gara di carattere. Troveremo una squadra preparata, uno stadio importante con tanta gente, dovremo fare una partita attenta». L'Inter dovrà marcare stretto Immobile: «Mi lega un grande affetto a Ciro, ha fatto stagioni importanti con me, l'ha rifatto l'anno scorso con Sarri. So che è una partita particolare per tutti, ci teniamo particolarmente, gli auguro di segnare sempre ma che si riposi contro di noi». E sullo scontro diretto: «Sono sfide importanti. Ma bisogna stare attenti anche con le cosiddette piccole».

Skriniar è stato tolto dal mercato: «Lo vedo bene, concentrato, attento. C'è stato qualche problema a inizio preparazione perché veniva da un infortunio con la Nazionale, non aveva mai saltato un allenamento in carriera, questo infortunio lo ha rallentato ma poi si è messo a disposizione, sta crescendo la sua condizione e quella dell'Inter». Due dubbi: Dimarco o Gosens a sinistra e Gagliardini o Calhanoglu a centrocampo: «Può essere una soluzione, domenica è entrato bene nella partita. Gagliardini è partito in ritardo in preparazione per un problema che portava dietro, è un ballottaggio come tanti altri sapendo che da domani ci sarà un tour de force fino alla prossima sosta. Ho la fortuna di allenare giocatori importanti che ogni giorno mi mettono in difficoltà nelle scelte. Maurizio Sarri? Allenatore preparato che dà sempre un'impronta alle sue squadre». Infine, su Lukaku: «Penso abbia fatto bene le prime due gare, il discorso non è solo rivolto a lui ma a tutta la squadra. La nostra condizione sta migliorando, abbiamo dei giocatori con fisicità importante, sapevamo che con la preparazione avevamo bisogno di partite importanti, abbiamo iniziato bene e vogliamo proseguire cercando di migliorare tutti i giocatori, Lukaku compreso, provando a recuperare giocatori come Mkhitaryan».