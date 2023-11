Inter, Inzaghi: «Contro l’Atalanta dovremo sapere soffrire. Thuram? Può migliorare ancora»

Il primo posto dell’Inter passa da Bergamo, dalla sfida in casa dell’Atalanta. Che non sarà semplice: «Sarà impegnativa: conosciamo l’Atalanta che fa bene da anni, ha un ottimo allenatore e un’ottima società, che sta ottenendo risultati anche in questo campionato. Sarà una partita dove dovremo tenere molto alta la concentrazione», ha detto Simone Inzaghi. E ancora: «Saranno importantissimi tutti gli aspetti. La lucidità che abbiamo avuto nelle ultime partite dovremo tenerla ben presente anche domani a Bergamo, affrontiamo una squadra che ha qualità sia tecniche che fisiche».

L’Inter è la squadra che ha la percentuale più alta di duelli vinti in Europa, il 56%, mentre l’Atalanta è al 50%: «Ci dobbiamo aspettare una gara fisica.

Questi dati sono importanti. Si incontrano due squadre che hanno fisicità e tante armi. L’Atalanta ha preso pochissimi gol e neanche uno in casa, stanno mettendo tantissima attenzione nella fase difensiva, ma è sempre stata una squadra che non concede tantissimo. Dovremo essere bravi in questo aspetto».

Infine, su Thuram, ha concluso: «Marcus è stato bravo, è dal 13 luglio che tutti i ragazzi stanno lavorando molto bene, davanti c’è sempre il noi, non l’io: stanno lavorando molto bene tutti insieme, di gruppo. Marcus si è inserito nel migliore dei modi grazie all’aiuto di tutti quanti e secondo me ha ancora margini di miglioramento. Deve continuare a crescere così come sta facendo ogni giorno quando viene qui ad allenarsi».