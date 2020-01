Inter, fumata bianca per Eriksen. E Politano è vicinissimo al Napoli

Tutto secondo programma. Dopo circa venti giorni di contatti e incontri tra Londra e Milano, l'Inter ha trovato l'accordo totale con il Tottenham per il trasferimento immediato di Eriksen in Italia. Si tratta di un affare da 18 milioni di euro, mentre al trequartista ex Ajax andrà un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione con i bonus, fino al 2024. Per le firme e gli annunci, gli Spurs aspettano soltanto l'arrivo di un altro centrocampista.

In uscita, è sempre più vicina la cessione di Politano al Napoli. I due club hanno raggiunto un nuovo accordo intorno ai 25 milioni di euro, senza Llorente nell'affare. Ecco che i nerazzurri potrebbero tornare da Giroud.

