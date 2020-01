Napoli, Politano da l'ok al trasferimento, il Liverpool su Fabian Ruiz

L'attaccante dell'Inter Matteo Politano avrebbe trovato l'intesa con il Napoli, si avvicina quindi la cessione del giocatore alla squadra di Gattuso. Tra i due club c'era già l'accordo per un prestito con obbligo di riscatto e ora l'operazione va verso la definitiva chiusura dopo l'ok del giocatore. L'Inter sta lavorando per definire anche l'arrivo in prestito secco di Fernando Llorente e in questo momento sarebbero in corso colloqui con Frank Trimboli agente dello spagnolo e intermediario nella trattativa per Christian Eriksen. E, in queste ore decisive, è probabile che si parli anche dell'operazione di acquisto del danese sempre più vicina alla chiusura. La forbice tra domanda e offerta si sarebbe già ridotta e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca.



La campagna trasferimenti del Napoli coinvolge anche Fabian Ruiz che, secondo quanto riporta El Desmarque, sarebbe nel mirino del Liverpool. Il centrocampista spagnolo, nelle preferenze dell'allenatore Juergen Klopp, sarebbe preceduto da Isco Alarcon del Real Madrid che ha però una valutazione superiore ai 60 milioni. Non è da meno, tuttavia, Fabian Ruiz che è più giovane e può ricoprire più ruoli rispetto al fantasista dei 'blancos', che hanno rifiutato i 56 milioni offerto dal club inglese. la situazione è in continuo divenire e potrebbe riservare sorprese in questi ultimi giorni di mercato.

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA