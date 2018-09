Inter-Fiorentina, le pagelle: D'Ambrosio è il migliore, Chiesa crea scompiglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6.5La parata su Simeone cancella gli errori passati.D’AMBROSIO 7Mirallas gli fa venire qualche capello bianco, ma il gol vittoria è il suo.DE VRIJ 6Simeone riesce a mandarlo in difficoltà.SKRINIAR 5.5Cerca di chiudere ogni varco agli attaccanti della Fiorentina. Sfortunato sul tiro di Chiesa.ASAMOAH 6Bravo quando si fa vedere in attacco. Soffre un po’ Chiesa.VECINO 4.5L’ex di turno. Inizia male, continua malissimo.BROZOVIC 5Commette qualche errore in fase di impostazione.CANDREVA 6.5Il migliore in campo dell’Inter. Da un suo cross arriva il calcio di rigore concesso da Mazzoleni grazie al Var.NAINGGOLAN 6Non si tira mai indietro quando c’è da lottare, ma perde la palla che dà il via al pari della Fiorentina.PERISIC 5.5Ancora una prestazione altalenante. Deve trovare continuità.ICARDI 6Tocca pochi palloni, ma dal dischetto non sbaglia. Suo anche l’assist a D’Ambrosio.POLITANO 5.5Non entra subito in partita.KEITA 6.5Due inserimenti pericolosi in area viola.SPALLETTI 6.5Terza vittoria di fila tra Champions e campionato.LAFONT 5.5Fa tremare la difesa viola con qualche uscita un po’ troppo avventata.MILENKOVIC 6Contrasta Perisic e spazza via dall’area della Fiorentina qualche pallone pericoloso.PEZZELLA 6Duella con Icardi lasciandogli poco spazio.VITOR HUGO 5Tocca il pallone con un braccio e regala il rigore all’Inter.BIRAGHI 5Candreva spinge come non si vedeva da tempo e lui va subito in tilt.FERNANDES 5.5Lento in fase di impostazione.VERETOUT 6Quando ha la palla tra i piedi, cerca di dare il via all’azione viola.BENASSI 6.5Nel secondo tempo ha più spazio per i suoi inserimenti offensivi.CHIESA 7Il pezzo da 90 della Fiorentina. Male nel primo tempo e decisivo nella ripresa con il gol del pareggio.SIMEONE 5Ha una bella occasione nel primo tempo, ma Handanovic lo ipnotizza.MIRALLAS 6.5Pronti via centra un palo. Torna anche in difesa per dare una mano.PJACA 5Non fa niente.GERSON 6Meglio di Fernandes.PIOLI 5.5La corsa della Fiorentina si ferma sul più bello.