Inter, dopo aver preso Cedric sgarbo alla Juventus: Marotta punta anche Darmian

L'Inter sta costruendo il suo futuro grazie alle manovre di Beppe Marotta. Il primo acquisto di giugno sarà Godin dall'Atletico Madrid. Il difensore, giocatore fondamentale nello scacchiere di Diego Pablo Simeone, ieri è stato visto all'Humanitas, l'ospedale di Rozzano, per la prima parte delle visite mediche. Rifiutata la proposta di rinnovo del club spagnolo Arriverà a parametro zero: con lui, ormai da tempo, c'è un accordo triennale. La sua esperienza servirà tantissimo alla squadra di Luciano Spalletti, che tra qualche mese dovrebbe salutare Miranda. Un addio ci sarà anche nei prossimi giorni (ore?): Dalbert è a un passo dal Marsiglia. Al suo posto Marotta sta studiando il primo vero sgarbo alla Juventus. Il sogno dell'amministratore delegato dei nerazzurri è Darmian, già corteggiato dai bianconeri nei giorni scorsi e cresciuto nel vivaio del Milan (nel 2008-2009 era il capitano della Primavera rossonera).

Per ora la trattativa è ardua, anche perché le parti sono distanti. Ma Marotta non è una persona che si arrende tanto facilmente. Anzi, già oggi insisterà con il Manchester United per avere Darmian e strapparlo così alla Juventus. Un altro giocatore pronto a sbarcare alla Pinetina è Cedric, il difensore portoghese del Southampton. A convincere il club di corso Vittorio Emanuele è la non perfetta tenuta fisica di Vrsaljko. Così Cedric arriverà all'Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Infine, a giugno l'Inter abbraccerà De Paul: con l'Udinese c'è già un accordo di massima. Ma il suo arrivo potrebbe essere addirittura anticipato a questa sessione di mercato, se Perisic dovesse dire addio. Il croato piace tanto allo United (sì, proprio ai Red Devils di Darmian) e all'Atletico Madrid (la squadra, guarda caso, di Godin).



Ultimo aggiornamento: 11:51

