Inter, countdown per Eriksen: le cifre dell'affare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca poco, anzi pochissimo all'atteso sbarco diin Italia. Già domani ilpotrebbe dare il via libera e definire così l'operazione con i nerazzurri, sulla base di 20 milioni di euro bonus compresi. Il trequartista danese, che ieri ha incontrato il presidente, è partito contro ildalla panchina: l'ennesimo segnale di un addio ormai imminente. Confermate pure le cifre del contratto: 8 milioni di euro con bonus fino al 2024.Sul fronte attacco va registrato invece il nuovo contatto per Llorente. Bloccato da tempo, i nerazzurri hanno aperto alla possibilità di inserire il bomber spagnolo nell'operazione(2 milioni per il prestito e 18 per il riscatto). Un affare questo già discusso a dicembre, su input del tecnico Gattuso. Resta ora da capire se laeffettuerà un rilancio per l'ex, ancora primo obiettivo dell'allenatore giallorosso,