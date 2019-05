Le pagelle: Icardi si vede poco, Politano è la solita certezza

Ultimo aggiornamento: 23:29

HANDANOVIC NGIl Chievo non si rende mai pericoloso dalle sue parti.CEDRIC 6.5Torna titolare: è una delle ultime gare con la maglia nerazzurra.SKRINIAR 6.5Non deve fare gli straordinari. Si rende pericoloso con un colpo di testa a inizio primo tempo.MIRANDA 6Meggiorini e Grubac non fanno molto.ASAMOAH 6.5Sempre in anticipo. Cerca di creare superiorità in fase offensiva.VECINO 6.5Ha tutto il tempo di partecipare alle manovre offensive nerazzurre.BORJA VALERO 6Rischia grosso quando perde palla davanti all’area, facendosi poi ammonire.POLITANO 7Fa tutto lui in questa squadra. Segna il gol del vantaggio e impegna Semper nel secondo tempo.NAINGGOLAN 6Prova a servire Icardi come può.PERISIC 6Va al tiro impegnando Semper, ma ignorando Icardi al centro dell’area, e sbaglia il possibile raddoppio. Poi, prende anche il palo e a 5’ dalla fine firma il 2-0.ICARDI 5.5Pochi palloni è vero, ma non fa nulla per riceverne di più.CANDREVA 5.5Sostituisce Politano, ma non dà il suo contributo.GAGLIARDINI 6Pericoloso nel finale.SPALLETTI 6.5Risponde alle vittorie di Atalanta e Milan e si riprende il terzo posto.SEMPER 6.5Tiene a galla il Chievo come può.DEPAOLI 5.5Perisic dalla sua parte sbaglia un po’, ma anche lui ci mette del suo.BANI 6Insieme a Semper, il migliore del Chievo.CESAR 5.5Lascia troppo spazio e Politano ne approfitta.TOMOVIC 5Quando Politano lo punta, va in tilt.LERIS 5.5Non aiuta in fase difensiva.RIGONI 5Prova a fare qualcosa di buono, poi a 15’ dalla fine si fa espellere.HETEMAJ 5.5Sempre a rincorre gli avversari.VIGNATO 5.5A inizio ripresa ci prova con un tiro che finisce sul fondo.MEGGIORINI 5Di lui ci ricordiamo solo una punizione che finisce altissima sopra la traversa.GRUBAC 5Non entra mai in partita. Perde molti palloni.KIYINE 5Non aiuta il Chievo.DI CARLO 5.5Il suo Chievo non ha mai dato l’impressione di poter frenare l’Inter.