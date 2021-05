Inter campione, Conte: «Uno dei miei successi più importanti. Futuro? Godiamoci la vittoria»

Non di certo il primo. E magari non l'ultimo con i colori nerazzurri (visto che l'anno prossimo si può anche puntare alla seconda stella). Ma il tecnico dell'Inter, neo campione d'Italia, Antonio Conte, è certo: «Questo è di sicuro uno dei mie successi più importanti in carriera».

LE PAROLE DEL TECNICO - Intervenuto in diretta a 90' minuto, condotto su Rai2 da Enrico Varriale, l'allenatore ha sottolineato: «Non era una scelta facile venire all'Inter dove comunque la squadra non era competitiva per vincere qualcosa di importante. Ho accettato la sfida con grande voglia e penso che con il lavoro siamo stati ripagati di tutti i grandi sacrifici che abbiamo fatto».

S I A M O N O I. S I A M O N O I.

I C A M P I O N I D E L L’ I T A L I A S I A M O N O I. 1️⃣9️⃣⚫️🔵#IMScudetto #IMInter #ForzaInter pic.twitter.com/Y64V27gUKf — Inter (@Inter) May 2, 2021

DOPO LA VITTORIA - «Programmi futuri? Ora godiamoci questo successo. Da qui a fine stagione, per un mese, voglio solo godermela. Ci sentiamo finalmente rilassati e felici, per la squadra e i tifosi. In questi due anni abbiano lavorato tanto, siamo cresciuti molto e tra un po' cominceremo a pensare al prossimo step», ha detto Conte. «A vincere è stata la squadra, la disponibilità che che mi ha dato è stata totale - ha detto ancora Conte - . Si sono fidati del sottoscritto e del percorso che io ho indicato. Con tanto lavoro e impegno finalmente la barca siamo riusciti a riportarla in porto».

