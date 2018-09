Le pagelle: Borja Valero è da applausi, Pavoletti è un fantasma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impreciso con i piedi. Non è ancora il portiere sicuro e decisivo delle passate stagioni.Una gara senza sbavature.Tiene Pavoletti senza problemi e va vicino al gol nella ripresa.Fa subito sentire di che pasta è fatto.Gioca senza paura. Suo l’assist per il gol di Lautaro Martinez.Sbaglia tanto ed è sempre in ritardo.Mette sempre in campo la sua esperienza.Fa su e giù sulla fascia, dall’attacco alla difesa e viceversa. Nel finale segna il 2-0.Non vuole strafare e gioca una gara ordinata. Bellissimo l’assist con il quale smarca Candreva.Un passo indietro rispetto le ultime prestazioni. Sbaglia il possibile 2-0.San Siro scopre il giovane argentino, al primo gol con la maglia nerazzurra.Non sbaglia niente.Non entra mai in partita.Quarta vittoria di fila tra campionato e Champions. Il Napoli è a -2. Ora testa al Psv.Incolpevole sui gol, reattivo sulle conclusioni di Candreva e Politano.Non può nulla quando Dalbert lo punta.Non è lucido sul gol di Lautaro Martinez.Si fa anticipare dal numero 10 dell’Inter e il Cagliari prende gol.Suoi i due cross insidiosi nell’area nerazzurra, ma Politano gli va via sempre.Poco presenza a centrocampo.Si fa male subito e non dà la sensazione di stare benissimo.Cerca di dare ordine al gioco del Cagliari, ma attorno a lui tutti fanno fatica.Non dà palloni agli attaccanti.Lotta, ma perde ogni duello con i centrali dell’Inter.Mai uno spunto, mai un’iniziativa.Subentra a Klavan, ma si fa subito ammonire per un brutto fallo su Lautaro Martinez.Non si rende mai pericoloso.Il suo Cagliari ci aveva abituato fin troppo bene, ma a San Siro gioca con difficoltà.