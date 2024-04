Ndicka, problemi cardiaci in campo: da Christian Eriksen a Nwankwo Kanu e Cristian Zapata, i precedenti

Evan Ndicka ha avuto un malore durante Udinese-Roma. Appena portato fuori dal campo negli spogliatoi è stato sottoposto a un elettrocardiogramma. L'esame ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci. Dunque è stato in ambulanza trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Ndicka, chi è il difensore della Roma colto da malore contro l'Udinese: età, carriera, nazionalità

La Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo, Significa che N'Dicka non è in pericolo di vita.

Malori in campo, i precedenti

Ci sono dei precedenti di giocatori colti da malore durante un match. In particolare incidenti cardiaci avvenuti durante partite di calcio. L'ultimo quello del danese Christian Eriksen, durante gli Europei 2020 vinti dagli azzurri.