Udinese-Roma, invasore entra in campo e fa un selfie con Dybala: cosa è successo

Sospesa Udinese-Roma al 67' a causa di un'invasione di campo. Durante il secondo tempo, infatti, la partita che era sul punteggio di 1-1, un tifoso ha deciso di entrare nel terreno di gioco. L'arbitro Pairetto ha dovuto sospendere il match per permettere all'invasore di abbanonare il rettangolo verde e tornare sugli spalti, dove è stato intercettato dalla sicurezza dello stadio.

Ndicka, la paura infarto, il gesto all'arbitro e quello a De Rossi: i 10' di gelo in Udinese-Roma

Cosa è successo

Al 67' un tifoso ha fatto irruzione in campo e ha puntato Paulo Dybala. Le intenzioni del giovane tifoso però non erano negative e una vola raggiunto il numero 21 ha tirato fuori lo smartphone per scattarsi un selfie col calciatore. Un gesto che è durato circa un minuto, con il gioco che è potuto riprendere poco dopo salvo poi fermarsi di nuovo per il malore in campo di Ndicka.